2019/12/29 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة المركز العراقي للتنمية الإعلامية دور النخب الأكاديمية والعلمية في تطورات الأحداث السياسية بغداد – فلاح المرسومي عقد المركز العراقي للتنمية الاعلامية ندوة لمناقشة تطورات الاحداث السياسية ودور النخب الأكاديمية والإعلامية فيها, وذلك على قاعة المركز صباح يوم السبت وأدار الجلسة وقدم لها رئيس المركز عدنان السراج بحديث بين فيه أن الندوة تأتي في ظروف […]

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