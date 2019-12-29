2019/12/29 | 18:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الأحد 29 كانون الاول 2019، على تغريدة النائب فائق الشيخ علي والذي توعد من خلالها بمحاكمة زعيم التحالف هادي العامري في حال توليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يرد على فائف الشيخ علي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يرد على فائف الشيخ علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).