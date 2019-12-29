السليمانية.. الاحتيال على عشرات الاشخاص بحجة التسجيل لزيارة العمرة

2019/12/29 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام شخص يدعى (و.ك) من اهالي مدينة كركوك ويسكن قضاء رانية بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، منذ فترة على قبض الاموال وجوازات السفر من عشرات المواطنين بحجة تسجيلهم لاداء مناسك العمرة وزيارة الكعبة في المملكة السعودية، واختفى الى جهة مجهولة بعد ان فوت المسجلون موعد السفر.وقدم قسم من الاشخاص الذين قدموا الاموال وجوازات السفر الى الشخص المذكور بلاغات الى الشرطة بعد ان فوتوا موعد سفرهم الى السعودية لاداء مناسك العمرةوقال المتحدث باسم شرطة رابرين ( رانية) الرائد شورش اسماعيل في تصريح صحفي، ان عددا من المواطنين ابلغوا الشرطة بان شخصا قبض منهم الاموال وجوازات السفر بحجة تفويجهم لزيارة السعودية لاداء مناسك العمرة.واضاف اسماعيل ان الشرطة قامت بفتح ملف تحقيق بالموضوع وشرعت بالمتابعة، مستدركا ان ذلك الشخص ليس لديه اية شركة او محل رسمي باسم سفر الحج والعمرة ولا يظهر انه قد توفي ايضا، لافتا انه مفقود او مختبئ او اي شيء آخر.واشار الى ان موعد سفر هؤلاء الاشخاص قد فات، الا ان الشخص المذكور مفقود وحتى اقاربه لاعلم لهم باي خبر عنه حسب ادعائهم.وتؤكد معلومات بان عدد كبيرا من الاشخاص في حدود رابرين وكويسنجق وطقطق قاموا باجراء معاملات السفر لاداء العمرة عند ذلك الشخص مقابل مبالغ اقل بكثير من تلك التي تقبضها الشركات الخاصة باداء الحج والعمرة، وان موعد السفر كان امس 28 كانون الاول الجاري، الا ان الموعد فات وفقد الشخص المذكور.

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