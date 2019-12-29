2019/12/29 | 18:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، العثور على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" غربي محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت "العهد

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