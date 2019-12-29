الشيخ الخطيب: الهدف هو تجفيف منابع قوة المقاومة في لبنان

2019/12/29 | 18:56 - المصدر: العهد نيوز

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أكد نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “سلاح المقاومة ليس سلاحا طائفيا وان كل الهدف مما يدور

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