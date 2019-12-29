القبض على داعشيين اثنين في الجانب الايسر من الموصل

2019/12/29 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على داعشيين اثنين في حي التأميم بالجانب الايسر من مدينة الموصل.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قوة مشتركة من افواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ عملية تفتيش امني تمكنت من القاء القبض على داعشيين اثنين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".وأوضحت ان "القبض عليهما تم في حي التاميم في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

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