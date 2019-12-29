بالصور.. هذا ما استخدمته ’’العشائر المتنازعة’’ في اشتباكات ابي صيدا.. صواريخ وقذائف

2019/12/29 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

لليوم الرابع على التوالي، تواصل القوات الامنية المشتركة تنفيذ خطة فرض القانون في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) بمحافظة ديالى، ذلك خلال تعقب المطلوبين للقضاء في قوائم وضبط الاسلحة والاعتدة التي استخدمت في النزاعات العشائرية التي استمرت اكثر من أسبوع.

يأتي ذلك قبل ان تنجح القوات الامنية في حسم الامر واعادة الاستقرار والهدوء وبدء عودة مئات الاسر النازحة الى منازلها.

واكد مصدر امني بان عملية فرض القانون ستبقى مستمرة لحين حسم كل الاشكالات التي تعاني منها ناحية ابي صيدا، وايجاد حلول لاسباب التوتر المستمر والذي يؤدي نزاعات مسلحة يدفع ثمنها مواطني الناحية.

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد 29 كانون الاول 2019، عن تفاصيل القاء القبض احد اهم تجار المخدرات بعملية نوعية في خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا متخصصا من مكافحة المخدرات في شرطة ديالى حصل ع

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد 29 كانون الاول 2019، عن القاء القبض على منفذي هجوم شارع السناتر.

وقال الخطابي في تصريح صحفي، إن "القوات الامنية في محافظة كربلاء تمكنت من القاء القبض على منفذي الهجوم على شارع

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الدفاع، الاحد، عن تدمير احد الانفاق التابعة الى تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى نفذ ضربتين على احد الإنفاق التي تم العثور عليها في

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