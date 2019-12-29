قيادي في الحشد الشعبي يتهم قناة شيعية يخلق اجواءً من الكراهية والعنف بين ابناء الوطن الواحد.

2019/12/29 | 19:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القيادي في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، الاحد، ما تبثه احدى القنوات الفضائية المحلية خلال أيام الاحتفال باعياد الميلاد، هجمة تحريضية ضد المسيحيين بالعراق.وقال الكلداني، في تغريدة له على […]

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