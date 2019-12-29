بايرن ميونيخ يشكر جماهيره في العراق: نحن اقوى وافضل بكم

2019/12/29 | 19:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نادي بايرن ميونيخ الالماني، الاحد، الشكر الى جماهيره في العراق.وذكر النادي في منشور على صفحته عبر الفيسبوك: “لكل جماهير البايرن في العراق، شكرًا لكم وممنونين إلكم لكونكم جزءًا من أسرة البافاري خلال عام 2019، نحن أقوى وأفضل بكم”.وتحظى كرة القدم الالمانية بمتابعة واسعة من قبل الجماهير العراقية، سيما ناديا بايرن ميونيخ وبوروسيا […]

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