تشيلسي يقلب تأخره ويفوز على ارسنال بديربي لندن

2019/12/29 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على آرسنال، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي.وسجل ثنائية تشيلسي جورجينو (83) وتامي أبراهام (87)، بينما سجل هدف آرسنال الوحيد بيير إيميريك أوباميانج (13).وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة محافظًا على مركزه الرابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الـ12.

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