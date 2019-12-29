2019/12/29 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذاكرة التاريخية والفرادة الفكرية عبد الحسين شعبان في الذاكرة والحوار الحوار مع مثقف رؤيوي مثل نوري عبد الرزاق لا يزوّدك بمعرفة فحسب، بل يفتح أمامك آفاقاً للمستقبل بما يمتلكه من فكر منفتح وتجربة غنيّة وخبرة عملية، وبعد كل ذلك ففيه متعة ، حين تستكشف التاريخ وتقلّب صفحاته بذاكرة خصبة، وتجادل فيه كأنه حاضر وتتّفق وتختلف […]

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