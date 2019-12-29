2019/12/29 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية العليا تحجب الخطبة السياسية – علي الشكري يجهل الغالب ممن يدعي الوصل بالمرجعية الدينية العليا ذوقها وحركاتها وسكناتها ، بل يجهل مضامين تعبيراتها ، وكثير منهم يتظاهر بالجهل وهو عالم ما تريد .يقيناً أن الإحاطة بتاريخ حافل امتد لأكثر من الف سنة أمر محال ، بل محال المرور عابراً بتاريخ ثر ، […]

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