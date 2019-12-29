2019/12/29 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زك المسؤول وبن زكى – شامل بردان زك تعني البطن باللغة الكردية، وتعني كناية السرقة، وبن زك، تعني العورة او الفرج، وايضا هي كناية عن ممارسة الحرام.احداهما او كلاهما مصيبة اذا فرط بهما العاقل المكلف المختار بحسب توصيف الشرع والقانون فكيف ان فرط بهما مسؤول، وجعلهما بوصلة تحركه، حينها سيكون وضع اي مجتمع و […]

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