مسيحيّو قطاع غزّة… محرومون من زيارة مهد المسيح في عيده

2019/12/29 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيزة نوفل يحاول الفلسطينيّ سامر جون ترزي من قطاع غزّة في كلّ عيد، تحقيق أمنية أطفاله ومشاركتهم في الاحتفال في مهد المسيح في عيد الميلاد، ولكنّ الإجراءات الإسرائيليّة ومنعه من الحصول على تصريح دخول إلى الضفّة الغربيّة بحجّة المنع الأمنيّ، تجعله عاجزاً عن ذلك.ترزي (39 عاماً) واحد من 1030 مسيحيّاً يقيمون في قطاع غزّة، […]

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