اغتيال عنصر امني في كربلاء

2019/12/29 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله/..اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن قيام مسلحين مجهولين باطلاق النار على منتسب امني قرب منزله وسط المدينة.وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن واردوه قتيلا في الحال قرب منزله في منطقة حي العامل […]

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