قوةٌ أميركية تصل الأنبار.. تشديداتٌ أمنيّة قرب قاعدة “عين الأسد”

2019/12/29 | 19:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد القيادي في الحشد العشائري بمحافظة #الأنبار طارق العسل، اليوم الأحد، وصول قوةٍ أميركية جديدة إلى قاعدة #عين_الأسد غربي المحافظة.“العسل” قال لمراسل “الحل العراق” إن «قوة […]

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