مهنئا بهاء الدين.. بارزاني يدعو لتمتين وحدة الاطراف خدمة لمصالح شعب كوردستان

2019/12/29 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اتصال هاتفي اجراه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، هنأ الامين العام المنتخب للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين بمناسبة تجديد الثقة به امينا عاما للاتحاد، متمنيا له النجاح في مهامه واعماله.كما هنأ بارزاني، بهاء الدين بنجاح المؤتمر العام الثامن للاتحاد الاسلامي الكوردستاني.وخلال الاتصال الهاتفي ذاته تمنى بارزاني تمتين الاخوة والوحدة بين الاطراف الكوردستانية من اجل المصالح العليا للشعب الكوردستاني.

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