2019/12/29 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal الأميركية أن اجتماعات مكثفة يعقدها مجلس الأمن القومي بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لبحث الهجوم على قاعدتين عسكرية عراقية، والتي أودت بحياة أميركي وإصابة آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يبحث الهجمات على قواعد عراقية تضم قوات امريكية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يبحث الهجمات على قواعد عراقية تضم قوات امريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).