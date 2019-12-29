الحشد الشعبي يطلق {هاشتاك} بمناسبة أعياد الميلاد

2019/12/29 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تستعد مديرة اعلام الحشد الشعبي، الى اطلاق {هاشتاك} بمناسبة أعياد الميلاد، اليوم الاحد.

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