تاكيد على اهمية المنافع الاجتماعية للتواصل مع المجتمع

2019/12/29 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين عادل النهداوي اهمية تفاعل الشركات العاملة في العراق مع المجتمع المحلي عبر المنافع الاجتماعية التي تقدمها الى المجتمع المحلي بصيغ مختلفة.واشار الى ان تجربة شركة اسيا في عمل مزاد علني يخصص ريعه للجوانب الانسانية خطوة ايجابية تحتاج الى توسع من قبل الشركات الاخرى، وذلك لان مفصل المنافع الاجتماعية مهم للشركات التي تدخل السوق العراقية وتعمل على الاندماج بالمجتمع وتقديم الخدمة له.واكد بيان لشركة آسياسيل وضحت عبره للرأي العام حول حقيقة الفديو المجتزأ من مزاد خيري والذي حصل في بغداد بتاريخ 22 كانون الاول 2019 وبحضور عدد من وجهاء العشائر واصحاب المراكز التجارية في العراق.في الوقت الذي تبادر فيه آسياسيل لخدمة المجتمع العراقي ودعمالجوانب الانسانية المتعددة، بادرت آسياسيل باعلان مزاد خيري تنوي من خلاله التبرع بريعه لجهات اجتماعية من الشعب العراقي.وحصل المزاد على اعلى قيمة له بمبلغ 86 مليون دينار عراقي في المرحلة الاولى والتي ستذهب جميعها لدور رعاية المسنين في العاصمة بغداد.في الوقت نفسه، تؤكد آسياسيل باستمرارها بنهجها الذي تتوسم به في خدمة المجتمع العراقي ودعم كافة شرائحه.ولا يخفى عن الجميع ما نفذته آسياسيل من مشاريع عملاقة تخدم المسيرة العلمية والجانب الصحي والانساني.على سبيل الذكر لاالحصر؛ انشاء اكثر من 25 مختبر في معظم الجامعات العراقية، حملات تشجير مختلفة في اكثر من محافظة عراقية، دعم اللاجئين والنازحين خلال فترات الازمات، دعم مشاريع ريادة الاعمال لدعم الشباب العراقي وتوفير فرص العمل، اعداد دورات تدريبية متخصصة لآلاف الطلبة العراقيين، انشاء اكثر من متحف في اكثر من مدينة عراقية بالاضافة الى العديد من المشاريع التي لايسع المجال لذكرها.ان آسياسيل، عائلة العشرة الاف موظف عراقي تتعهد بالتزامها بالوقوف دائما بجانب الشعب العراقي وتلتزم بمسيرتها الانسانية وهويتها الوطنية

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