بالوثائق.. عواد يرفع دعوى ضد صالح

2019/12/29 | 20:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص دعوى رفعها النائب عن كتلة صادقون وعضو تحالف البناء عدي عواد ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.وذكرت الوثائق أن عواد “قام برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح”، […]

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