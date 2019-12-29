ضياء الشكرجي - استفتاء 2026 على إقرار علمانية الدولة

2019/12/29 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي هنا أطرح من الآن فكرة مفادها التحشيد الواسع، المسبوق بترويج ثقافي مكثف، من أجل المطالبة بإجراء استفتاء عام 2026 أو ما يقارب ذلك، لكل الشعب العراقي، من أجل إبداء موافقته أو رفضه لمشروع إقرار علمنة الدولة العراقية، وذلك كأن يكون الاستفتاء بالصورة الآتية:هل توافق على إقرار أن تكون جمهورية العراق دولة علمانية ديمقراطية، قائمة على أساس المواطنة، تصون حرية الدين والعقيدة، وتعتمد مبدأ الفصل بين الدين......

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