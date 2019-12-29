فلاح أمين الرهيمي - الحراك الطلابي وثورة الجوع والغضب في العراق

2019/12/29 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن التاريخ النضالي للطلبة العراقيين مشهود على الساحة العراقية يمتد نشاطه إلى الأربعينيات من القرن الماضي في وثبة كانون عام/ 1948 حينما أضربت الكليات والمدارس الثانوية تضامناً مع جماهير الشعب الغاضبة وساروا بمظاهراتهم إلى بناية البرلمان العراقي فتقدم لفيف من أعضاء مجلسي النواب والأعيان بطلب إلى الحكومة العراقية بعدم التوقيع على المعاهدة البريطانية العراقية وإطلاق سراح الطلبة الموقوفين ..وحينما وقع......

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