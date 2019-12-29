دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل التاسع/ 2

2019/12/29 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري وصلت للزعيم، بطريقةٍ ما، الأقاويلُ المتهمة إياه بكونه وراء وفاة سلمى وهيَ في ريعان الصبا.ما كدّره أكثر، أن تلك الأقاويل كان مصدرها ليلى؛ ابنة صديقه الراحل، وكان قد أطلقَ اسمه على الابن البكر، تخفيفاً عن محنتها أثناء أسر خطيبها.لكنه في المقابل، كان يُدرك في قرار نفسه أنه غير بريء تماماً من التهمة.حجم الجرم، المتورط هوَ في جانبٍ منه ولو عن حُسن نيّة، سلّمه ولا غرو لتبكيت الذات.مع ذلك، لم يكن قد ......

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