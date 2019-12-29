قصف جوي يستهدف مقراً عسكرياً في الأنبار والقوات الأمريكية تدخل استنفاراً في قواعدها

2019/12/29 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بتعرض مقر كتائب حزب الله في محافظة الانبار الى قصف جوي مجهول المصدر.وطبقا للمصادر فأن” قصفاً جوياً يعتقد انه نفذ بطائرة مسيرة استهدف مقر كتائب حزب الله الذي يضم اللواء الخامس والاربعون في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة بقضاء القائم الحدودي مع سوريا اسفر عن تدمير المقر بالكامل.وفي الاثناء […]

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