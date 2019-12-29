قصف مجهول المصدر لأحد مقرات الحشد في القائم

2019/12/29 | 20:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مقرات لهيئة الحشد الشعبي العراقي لقصف في منطقة المشاريع في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار...

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