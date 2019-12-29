2019/12/29 | 20:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق قال المتحدث باسم #وزارة_الداخلية العراقية العميد خالد المحنا، إن «بعض وسائل الإعلام تمارس التهويل والتضخيم في أعداد المعتقلين والمختطفين وأعداد القتلى من المتظاهرين».موضّحاً في حديثٍ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتّهم وسائل إعلام بتضخيم أعداد المختطفين والقتلى في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتّهم وسائل إعلام بتضخيم أعداد المختطفين والقتلى في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).