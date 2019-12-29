2019/12/29 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يستأنف مباحثاته في بغداد ويشدّد على إحترام إرادة الشعب ورفض التدخلات ومراقبون لـ (الزمان) : بوادر حل الأزمة إثر حراك سياسي لإختيار مرشّح مقبول بغداد – قصي منذر كشف مراقبون عن مبادرات طرحتها كتل سياسية لحل الازمة الراهنة سبقها حراك سياسي لاختيار مرشح مقبول من جميع الاطراف .وقال مراقبون لـ (الزمان) امس ان […]

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