2019/12/29 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيلسي يتألق أمام أرسنال في البريميرليغ بغداد- ساري تحسين قلب فريق تشيلسي بكرة القدم امس الاحد تأخره بهدف إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه آرسنال في ملعب الإمارات وذلك ضمن الجولة الـعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل ثنائية البلوز اللاعبين جورجينو في الدقيقة 83 وتامي أبراهام في الدقيقة 87 بينما أحرز هدف […]

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