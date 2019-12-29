2019/12/29 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يؤكد عدم تأثر الصادرات بتوقف حقل الناصرية خبير لـ (الزمان) : أي توجّه لإعاقة الإمدادات سيزيد معاناة الشعب بغداد – الزمان دعا الخبير النفطي بيوار خنس المحتجين المطالبين بالحقوق المشروعة الى عدم الاضرار بممتلكات الدولة، ولاسيما الحقول والمؤسسات النفطية لان ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة الشعب.وقال خنس لـ (الزمان) […]

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