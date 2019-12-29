عمليّات اختطاف ممنهجة تهدد ناشطي الاحتجاجات العراقيّة

2019/12/29 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى سعدون صحفي عراقي أدان المرجع الشيعيّ الأعلى علي السيستاني، في 13 كانون الأوّل/ديسمبر، عمليّات الاختطاف التي يتعرّض لها النشطاء والمتظاهرون في ساحات الاحتجاج، مؤكّداً ضرورة أن يخضع السلاح لسيطرة الدولة العراقيّة.وقبله بيوم، أصدرت السفارة الأميركيّة في بغداد بياناً ندّد بعمليّات الاختطاف التي يشهدها العراق.وفي اليوم ذاته، طالبت منظّمة العفو الدوليّة الحكومة العراقيّة […]

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