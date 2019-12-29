قصف يستهدف كتائب حزب الله على الحدود العراقية السورية

2019/12/29 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدف قصف مجهول مساء الاحد، المقر الرئيس لكتائب حزب الله المقربة من ايران.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان قصفا لم تحدد هويته بعد، استهدف مقر كتائب حزب الله في القائم.ولم يعرف بعد ان كان القصف تسبب بوقوع اصابات.

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