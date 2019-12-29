الحشد الشعبي يعلن تعرض مواقعه في الانبار لقصف طائرات اميركية مسيرة

2019/12/29 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة باستهداف مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد في

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