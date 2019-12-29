2019/12/29 | 20:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان قصفا مجهولا استهدف المقر الرئيسي لكتائب حزب الله في مدينة القائم في الانبار.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القصف المجهول استهدف مخازن تضم صواريخ متنوعة المدى داخل مقر حزب الله في القائم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مجهول يستهدف المقر الرئيسي لكتائب حزب الله في القائم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مجهول يستهدف المقر الرئيسي لكتائب حزب الله في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).