صالح وعبدالمهدي يبحثان تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين

2019/12/29 | 20:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

التقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي.

وقالت وكالة الانباء العراقية في خبر تابعته "الغد برس" ان"رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وبحث معه عدة ملفات".

واضاف أن" الجانبين بحثا ملفات عدة أبرزها الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية".

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