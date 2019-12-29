القبض على عراقي وايراني بحوزتهما مخدرات في منفذ الشيب

2019/12/29 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم الاحد، القبض على مسافرين اثنين عراقي وايراني بحوزتهما مخدرات في منفذ الشبيب الحدودي بمحافظة ميسان.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز المنفذ تمكنت من القبض على مسافر عراقي بحوزته 50غم من مادة الكرستال المخدرة، وآخر ايراني بحوزته 48 حبة مخدرة".وأوضحت ان "عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق المشترك بين مفرزة المخدرات ومركز شرطة الكمرك العسكري ومفرزة الكلاب البوليسية (k9) في المنفذ".

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