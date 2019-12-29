قتلى وجرحى بقصف طائرات مسيرة لكتائب حزب الله غربي الأنبار

2019/12/29 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر امني مطلع، مساء اليوم الاحد، بتعرض مقر عسكري لكتائب حزب الله لقصف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية، في قضاء القائم غربي الانبار.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "طائرات مسيرة مجهولة قصفت مساء اليوم، مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي (كتائب حزب الله) في القائم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدداً غير محددة لغاية الآن من مقاتلي اللواء".وبين ان "القصف استهدف مخازن تضم صواريخ متنوعة المدى داخل المقر".

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