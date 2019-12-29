2019/12/29 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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البنتاغون يصدر بياناً حول ضربة القائم ويقر بتنفيذ هجمات ضد فصيل عراقي

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب مثنى امين، اليوم الاحد، رصده ’’5 خروقات"، في النظام الداخلي في مجلس النواب.

وقال مثنى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "في الجلسة الماضية قدمت نيابة عن اخواني و أخواتي الأعضاء مداخلة وقاطعنا الجل

بغداد اليوم - اقليم كردستان

كشف مصدر عسكري كردي ، الاحد 29-12-2019، عن صدور قرار من بغداد بتعيين عسكري من اقليم كردستان قائداً للفرقة الذهبية.

واوضح المصدر ان " القائد العام للقوات المسلحة اصدر امراً بتعيين العميد سامان طالباني

بغداد اليوم-بغداد

عقد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (29 كانون الأول 2019) اجتماعا مطولا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي.

وقال مصدر حكومي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاجتماع يُعد الأول من نوعه، منذ استقالة حكومة عبد ال

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