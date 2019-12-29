خالد الحنين ينجح في أول ظهور له بالدوحة

2019/12/29 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الفنان العراقي الشاب خالد الحنين في أول ظهور له في العاصمة القطرية الدوحة على إثر مشاركته في مهرجان ربيع سوق واقف، حيث توافد الجمهور الخليجي في ليلته الطربية التي شاركه أيضا الفنان القطري المعروف فهد الكبيسي .

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