القبض على مسافر عراقي وأجنبي بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ الشيب

2019/12/29 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان من إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة الكرستال المخدرة وبوزن (50 غم).

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