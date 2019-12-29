شرطة أربيل تكشف عن مجمل اعداد القضايا والمعتقلين خلال عام2019

2019/12/29 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة أربيل، عن الإحصاءات المتعلقة بعدد الدعاوى القضائية بالمحافظة، خلال عام الفين وتسعة عشر.

وأشار المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي، الى اعتقال اكثر ستة آلاف ومئتين واثني عشر متهما، في العام الجاري، من اصل ستة آلاف واربعمئة واحدى عشرة دعوى قضائية مسجلة في مجمل مراكز الشرطة بالمحافظة، مبينا ان خمسة آلاف وثلاثمئة وثمانية وتسعين من تلك الدعاوى حسمت واحيلت الى القضاء، الذي اكمل البت بست وتسعين منها، فيما لا تزال ثلاث عشرة بالمئة من القضايا قيد التحقيق.

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