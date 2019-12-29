2019/12/29 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي نفتقد جار الله عمر في هذه الظروف الكئيبة كما نفتقد الضوء في الليالي الحالكة.إذْ أنه كان إنسانًا رائعًا، مضيئاً، ملهمًا، أريبًا وكريمًا ونبيلا ومتواضعًا و ودودا.وكان مثقفًا فريدًا، مستوعبًا لتاريخ وطنه و تراثه السياسي و الأدبي، لا يخون الأحلام ولا يقدس الأصنام.و كان سياسيًا ماهرًا، يتميز ببصيرة نافذة، يرى ما وراء الأفق من أحداث محتملة الوقوع على مسرح الحياة السياسية، وكان يقدم المعالجات الصائبة.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر علي - جار الله عُمر ما زال يضيء ليلنا المعتم!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منذر علي - جار الله عُمر ما زال يضيء ليلنا المعتم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).