2019/12/29 | 20:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنتاغون قيام طائرات أميركية بغارات على مواقع لكتائب حزب الله بقضاء القائم غربي العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يعلنها حربا ويؤكد قصف الحشد الشعبي بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يعلنها حربا ويؤكد قصف الحشد الشعبي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).