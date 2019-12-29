بازار خيري لدعم مرضى السرطان في الناصرية

2019/12/29 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نظم فريقا الان افضل، ونحو المستقبل ، اليوم الاحد ، بازارا خيريا في مدينة الناصرية ، حمل اسم صناع الحياة لدعم مرضى السرطان ، من خلال توفير المبالغ المالية لشراء الادوية الخاصة بالمرض .وعرضت منتجات غذائية مختلفة ، واعمال يدوية متنوعة ، ولوحات فنية ، وكتب وشتلات زراعية واجهزة طبية ومواد تجميلية […]

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