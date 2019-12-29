2019/12/29 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصف المحلل السياسي واثق الهاشمي، اليوم الاحد، أن تصريحات تحالف سائرون بالذهاب للمعارضة البرلمانية "غير موفق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي ينتقد اعلان كتلة سائرون الذهاب للمعارضة : ليس الاول من نوعه ولم يكن موفقا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي ينتقد اعلان كتلة سائرون الذهاب للمعارضة : ليس الاول من نوعه ولم يكن موفقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).