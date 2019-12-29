صالح يلتقي عبد المهدي ويبحث معه مهام حكومة تصريف الاعمال في المرحلة المقبلة

2019/12/29 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] ألتقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي.

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