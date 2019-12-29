التيار الصدري يرهن قبول ورفض المرشحين لرئاسة الوزراء برد فعل الشارع

2019/12/29 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: رهن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، امس الاحد 29،كانون الاول، 2019، موافقة تياره على اسم عبد الغني الاسدي او أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء بقول الشارع له، فيما أكد عدم وجود تحفظ على شخصية عسكرية لشغل منصب رئيس الوزراء.وقال الزاملي إن “الرئيس صالح ، والكتل السياسية، مطالبة من الشارع ...

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