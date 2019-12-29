المالية النيابية: الحكومة ستمضي بالموازنة التشغيلية 1/12

2019/12/29 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت وصولها قريبا..بغداد ـ الصباح الجديد: استبعدت اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، وصول الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ خلال الجلسات القادمة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة ستمضي بالموازنة المؤقتة ١ على ١٢ والتي تشمل الموازنة التشغيلية.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب تستبعد وصول ...

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