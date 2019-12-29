النزاهة تمنع الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار مخصص لمستشفى في كركوك

2019/12/29 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت صرف قرض قيمته 20 مليار دينار بضمان رئيس مجلس محافظة بابل بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت هيئة النزاهة امس الأحد، عن منعها الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أن العقار كان مخصصا لمستشفى.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة ...

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