2019/12/29 | 20:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح: لا بد من احترام مطالب الشعب بالإصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: لا بد من احترام مطالب الشعب بالإصلاح) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: لا بد من احترام مطالب الشعب بالإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).